HEDEFE YÜRÜYORUZ

Kırmızı siyahlı ekibin patronu Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, emeğini esirgemeyen Yozgatspor’umuzun teknik heyeti ve oyuncularını, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen güzide taraftarlarımızı ve taraftar gruplarımızı. Yönetim kurulu üyelerimizi, basın mensuplarımızı, kulüp çalışanlarımızı, vefasını gösterip maddi manevi desteğini esirgemeyen Yozgat sevdalılarını ve dualarını eksik etmeyen tüm Yozgatlı hemşehrilerimizi bugünkü Çankırıspor galibiyeti için kutluyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Yozgat’ımıza yakışır şekilde Şampiyonluk kupasını kaldırmak temennisiyle’’ dedi.
22 Ocak 2019 Salı 07:00
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Son Güncelleme: 21.01.2019 16:48
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