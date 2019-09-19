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Hedef Olimpiyat Şampiyonluğu

KAZAKİSTAN’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 130 kiloda altın madalya kazanan hemşehrimiz Rıza Kayaalp, en büyük hedefinin Olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Hedef Olimpiyat Şampiyonluğu

KAZAKİSTAN’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında 130 kiloda altın madalya kazanan hemşehrimiz Rıza Kayaalp, en büyük hedefinin Olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Hedef Olimpiyat Şampiyonluğu

Çalışmalarının çok iyi bir şekilde geçtiğini belirten Rıza Kayaalp, “Bu şampiyonanın zorlu geçeceğini biliyorduk, çünkü Olimpiyat kotaları da verildi. O yüzden herkes çok iyi hazırlanmış. Ama ben birbirinden zorlu rakiplerimi yenerek 4’üncü kez dünya şampiyonu oldum. Yeni bir rekor kırdığım için çok mutluyum” dedi. Hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Kayaalp, “Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadım. Ama Olimpiyat şampiyonluğu yaşamadım. Olimpiyatlarda üçüncü ve ikinci oldum. Hedefim 2020 Tokyo olimpiyatlarında şampiyon olmak. Bu günden itibaren bunun için çalışacağım” diye konuştu. Rıza Kayaalp, 2020 olimpiyatlarının son şansı olduğunu belirterek, “Tokyo’da Olimpiyat şampiyonu olup ondan sonrada bir kariyer değerlendirmesi yapacağım. Vücudum el verdiği sürece bu ülkeye madalya kazandırmayı hedefliyorum’’ ifadelerini kullandı. 
 

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