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Hedef gruptan çıkmak

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe grup müsabakalarında mücadele etmeye hak kazanan Yozgatspor da hedef bir üst tura çıkmak.

Hedef gruptan çıkmak

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe grup müsabakalarında mücadele etmeye hak kazanan Yozgatspor da hedef bir üst tura çıkmak.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Hedef gruptan çıkmak

Dün Aksaray’da başlayan grup müsabakalarında Kırşehir Belediyespor ve Kayseri Şekerspor’un yer aldığı grupta mücadele eden Yozgatspor, iki güçlü rakibini yenerek kendi grubunu lider olarak tamamlayıp final oynamayı amaçlıyor. Yozgatspor Altyapı Antrenörü Nihat Tinel, Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarına Yozgatspor olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü rakiplerin yer aldığı bir grupta mücadele ettiklerini dile getiren genç Antrenör, ‘’Kendi grubumuzda yer alan Kırşehir Belediyespor ve Kayseri Şekerspor takımlarını yenerek grubumuzu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Bu hedefimize ulaştıktan sonra, Konya Selçuklu, Niğde Belediyespor ve Nevşehirspor’un yer aldığı grubun lideri ile karşılaşacağız. Diğer grubun liderini de yenmemiz durumunda ise bir üst tura terfi edeceğiz. Geçtiğimiz sene final müsabakasında kaybettiğimiz üst turu bu sene elde etmek istiyoruz. Bunun için çok iyi çalıştık ve umarım her şey bizim istediğimiz gibi yolunda gider’’ dedi. 

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