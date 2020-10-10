HEDEF GALiBiYET

Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bu gün Bozok stadında 15.00’da Ceyhanspor’u konuk edecek. Ligde dördüncü müsabakasına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek çıkış yakalama peşinde. Kadınlar Birinci Ligi’nde bu sezon ilk defa mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin güçlü ekiplerinden Adana Adasokağı takımı ile bugün Adana Yüreğir Spor Salon’unda saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Polatlı Belediyespor’a yenilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün oynayacağı müsabakayı kazanarak ligin ikinci haftasında çıkış yapmak istiyor.