Hedef Bölgesel Amatör

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, bu sezon Akdağmadenispor’u bu sezon hak ettiği yer olan Bölgesel Amatör Lige yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Akdağmadenispor’un hedefinin her zaman yüksekler olduğunu dile getiren Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi olarak bizde takımımızı ciddi şekilde destekliyoruz. Bu sezon şampiyon olup Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükseltmek istiyoruz. Bunun içinde gerekli transferlerimizi Antrenörlerimizin raporu doğrultusunda gerçekleştireceğiz’’ dedi. Akdağmadenispor Antrenörü Hakan Altın ise, bu sezon Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın da destekleri ile şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını ifade etti. Hedeflerinin Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi olduğunun altını çizen Altın, ‘’Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Şuanda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadık ve görüştüğümüz 6-7 oyuncu var. Bu oyuncular ile anlaşma sağlamamız durumunda önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Şuanda iç transferde takımımızda kalın oyuncular ile yeni sezon hazırlıklarına başladık. Akdağmadeni ilçe stadında çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Umarım bu seneyi çok iyi bir şekilde geçiririz ve şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip biz oluruz’’ diye konuştu.