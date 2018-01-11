Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113589
ALTIN
160.963
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1350
EURO
4.5496

Hedef belli

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, ligin son haftasında en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmayı hedefliyor.

Hedef belli

YOZGAT Amatör Küme U14 Futbol Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yemenoğlu Bozokspor, ligin son haftasında en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak şampiyonluk turu atmayı hedefliyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
5 Okunma
Hedef belli

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, iyi bir sezon geçirdiklerini ve şuanda U14 liginde zirvede yer aldıklarını söyledi. Ligin son haftasında deplasmanda Sorgun Gençlikspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bayram, ‘’Bu müsabakayı kazanmamız durumunda U14 liginde şampiyonluk turu atacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve Cumartesi günü oynanacak olan maçtan galip gelen tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma ise U14 liginde namağlup bir şekilde yollarına devam ettiklerini ve ligin son haftasına zirvede girdiklerini ifade etti. Ligde ikinci sırada bulunan Sorgun Gençlikspor ile son hafta deplasmanda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Elma, ‘’Ligin ilk yarısında güçlü rakibimizi 3-1 yenme başarısını göstermiştik. Şimdi ise deplasmanda rakibimizden puan yada puanlar alarak şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Kadromuzda gerçekten çok yetenekli oyuncular bulunuyor. Bu oyuncular ile çok çalışıyoruz ve bu maça hazırız’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tenisçiler mutlu etti
Tenisçiler mutlu etti
Ertuğrul Gazi şampiyon
Ertuğrul Gazi şampiyon
Voleybolcular hazırlanıyor
Voleybolcular hazırlanıyor
Samsun hazırlığı
Samsun hazırlığı
Farklı olacak
Farklı olacak
Alarm verildi...
Alarm verildi...

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim