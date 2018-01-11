Hedef belli

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, iyi bir sezon geçirdiklerini ve şuanda U14 liginde zirvede yer aldıklarını söyledi. Ligin son haftasında deplasmanda Sorgun Gençlikspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bayram, ‘’Bu müsabakayı kazanmamız durumunda U14 liginde şampiyonluk turu atacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve Cumartesi günü oynanacak olan maçtan galip gelen tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden Oktay Elma ise U14 liginde namağlup bir şekilde yollarına devam ettiklerini ve ligin son haftasına zirvede girdiklerini ifade etti. Ligde ikinci sırada bulunan Sorgun Gençlikspor ile son hafta deplasmanda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Elma, ‘’Ligin ilk yarısında güçlü rakibimizi 3-1 yenme başarısını göstermiştik. Şimdi ise deplasmanda rakibimizden puan yada puanlar alarak şampiyonluk turu atmak istiyoruz. Kadromuzda gerçekten çok yetenekli oyuncular bulunuyor. Bu oyuncular ile çok çalışıyoruz ve bu maça hazırız’’ diye konuştu.