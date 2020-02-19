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Hedef 6 puan

MODAFENSPOR İle bugün İstanbul’da karşı karşıya gelecek olan TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup takımlarından Yozgatspor güçlü rakibini yenerek altın değerindeki üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:01
Hedef 6 puan

Yozgatspor teknik direktörü Camal Çıldır, Modafenspor’un da kendileri gibi ateş hattından uzaklaşmak isteyen bir takım olduğunu söyledi. Bu nedenle kendilerini yenebilmek için var güçlerini sahaya yansıtacaklarını dile getiren Çıldır, ‘’İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakadan puan yada puanlar alarak sahadan ayrılmak istiyoruz. 6 puan değerindeki bu müsabakayı kazanmamız durumunda ateş hattından iyice uzaklaşmış olacağız. Ayrıca iyi bir seri yakalayarak kalan müsabakalarımıza da moralli hazırlanmamızı sağlayacak. Bir haftada üç tane müsabaka oynuyoruz Modafenspor ile bugün oynayacağımız müsabakayı kazasız belasız atlatmamız durumunda ara vermeden Pazar günü Yozgat’ta Bayrampaşaspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Umarım İstanbul deplasmanından isteğimiz puanları alırız ve Yozgat’a moralli geliriz’’ dedi.

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Hedef 6 Puan
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