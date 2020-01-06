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HAZIRLIKLARA DEVAM

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Cumartesi günü Bozok stadında hazırlık müsabakası oynadı.

HAZIRLIKLARA DEVAM

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Cumartesi günü Bozok stadında hazırlık müsabakası oynadı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:12
HAZIRLIKLARA DEVAM

İki Yozgat ekibinin mücadelesinde özellikle ilk yarı iki takımda kontrollü oyunu tercih edince gol pozisyonlarına girmekte zorlandılar. Yozgatspor forvet oyuncusu Beytullah ile birkaç pozisyondan yararlanamazken, Sorgun Belediyespor ise 35’ihci dakikada kazandığı penaltı atışı ile Yozgatspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Yozgatspor’u attığı golle müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Sorgun Belediyespor oyunun temposunu biraz arttırarak Yozgatspor kalesinde gol aramaya başladı. Sarı siyahlı ekip 65’inci dakikada bulduğu golle Yozgatspor karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takımında gol çabaları sonuç getirmeyince Sorgun Belediyespor sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

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HAZIRLIKLARA DEVAM
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