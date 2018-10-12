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Hazırlıklar Tamam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın konuk edeceği Amasyaspor müsabakasının son hazırlıklarını yapıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Hazırlıklar Tamam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın konuk edeceği Amasyaspor müsabakasının son hazırlıklarını yapıp maç saatini beklemeye koyulacak.

12 Ekim 2018 Cuma 20:49
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Hazırlıklar Tamam

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın Amasyaspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Taraftarların da desteği ile bu müsabakayı kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Baş, ‘’Ligde aldığımız üst üste galibiyetler sonunda rakiplerimiz bizden iyice çekinir duruma geldiler. Amasyaspor’da buradan puan almak isteyecektir. Biz Yozgatspor olarak her türlü önlemimizi aldık ve tamamen galibiyete kilitlenmiş durumdayız. 12’inci adamımızın da desteği ile bu zor müsabakanın da altından kalkacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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Hazırlıklar Tamam
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