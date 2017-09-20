Hazırlıklar tamam!

Sarı siyahlı ekip, hafta sonunda Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele verecek olan Şarkışla Belediyespor ile karşılaştı. Maçtan 5-2 yenik ayrılan Sorgun Belediyespor, ortaya koyduğu performans ile göz doldurdu. Lige hazır bir görüntü çizen sarı siyahlı ekibin yöneticileri, lig öncesinde tüm eksikliklerin giderilip, lige hazır girerek, şampiyonluk unvanlarını bu sezon da koruyacaklarını ifade ettiler. Bu arada kulüpten yapılan yazıla açıklamada, ‘’Sezon açılış maçında konuk olduğumuz Sivas temsilcisi Şarkışla Belediyespor bizleri çok güzel ağırladı. Başta Şarkışla Belediye Başkanı, Şarkışla Kaymakamı, halkı ve Şarkışla Belediyespor teknik direktörü Ahad Kömürlüoğlu'na ilgi ve alacaklarından dolayı çok teşekkür ederiz. Maçın bitiminde takımımıza yemek ikramında bulundular. Şarkışla Belediyespor’a mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta başarılar dileriz’’ denildi.