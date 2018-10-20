Hazırlıklar Pazartesi başlayacak

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının yarın Mersin ekibiyle oynaması gereken müsabaka rakibinin ligden çekilmesinden dolayı bir hafta izin yaptılar. Önümüzdeki haftayı da bay geçirecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligdeki bu aradan dolayı bir haftayı dinlenerek geçirdi. Pazartesi gününden itibaren lig hazırlıklarına başlayacak.