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Hazırlıklar Pazartesi başlayacak

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazartesi günü lig hazırlıklarına başlayacak.

Hazırlıklar Pazartesi başlayacak

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazartesi günü lig hazırlıklarına başlayacak.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Hazırlıklar Pazartesi başlayacak

 Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının yarın Mersin ekibiyle oynaması gereken müsabaka rakibinin ligden çekilmesinden dolayı bir hafta izin yaptılar. Önümüzdeki haftayı da bay geçirecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligdeki bu aradan dolayı bir haftayı dinlenerek geçirdi. Pazartesi gününden itibaren lig hazırlıklarına başlayacak.

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