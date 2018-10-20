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HAZIRLIKLAR ERKEN BAŞLADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, 5 günlük tatilin ardından Ünyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

HAZIRLIKLAR ERKEN BAŞLADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, 5 günlük tatilin ardından Ünyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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HAZIRLIKLAR ERKEN BAŞLADI

Teknik direktör İbrahim Baş tarafından 5 günlük izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular dün kendi tesislerinde toplandı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında haftanın ilk çalışmasını yapan Yozgatsporlu oyuncular, Ünyespor’u da yenerek yollarına devam etmek istiyorlar. Teknik direktör İbrahim Baş, ligi maç maç değerlendirdiklerini ve hazırlıklarını ona göre yaptıklarını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Baş, ‘’Bu uzun maratonu galip tamamlayan tarafın bizim olacağımıza inancımız tamdır. Biz ligi maç maç değerlendiriyoruz ve hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. Şimdi önümüzde şampiyonluk mücadelesi veren Ünyespor müsabakası var. İki takım açısından da zor olacak olan bu müsabakaya biz iyi hazırlanacağız. Oyuncularıma 5 günlük izin verdim ve iyice dinlendiler. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz ve haftaya kadar Ünyespor maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz’’ dedi. 

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