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Hazırlıklar başlıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çamlıkspor yeni sezon hazırlıklarının startını vermeye hazırlanıyor.

04 Eylül 2020 Cuma 00:45
Hazırlıklar başlıyor

Çamlıkspor Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, yeni sezon hazırlıklarımıza bu sene biraz erken başlayacaklarını söyledi. Teknik ekibin raporları doğrultusunda önceliklerinin iç transferleri bir an önce tamamlanmak olduğunu dile getiren Bölükbaşı, ‘’20 gün içerisinde de kampımızı başlatıp lige hazır bir şekilde giriş yapmak istiyoruz. Dış transferde de görüştüğümüz anlaşmaya yakın olduğumuz ve hatta anlaştığımız futbolcular var. Bunları ilerleyen zamanlarda açıklayacağız. İnşallah bu senede Çamlıkspor olarak ilk hedefimiz Play-Offl’ara kalmak ve kaliteli seyir zevki olan bir takım ortaya koymak’’ dedi.

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Hazırlıklar Başlıyor
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