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Hayko Cepkin’e forma

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da bazı taraftarlar Metal Müziği önde gelen isimlerinden Hayko Cepkin’e Yozgatspor forması hediye etti.

Hayko Cepkin’e forma

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da bazı taraftarlar Metal Müziği önde gelen isimlerinden Hayko Cepkin’e Yozgatspor forması hediye etti.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Hayko Cepkin’e forma

Her fırsatta kendisinin Yozgatlı olduğunu duyuran Hayko Cepkin, 66 sırt numaralı Beşiktaş forması ile verdiği poz ile de Yozgatlıların gönüllerini fethetmişti. Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta gerçekleşen bir ödül törenine görüntülü mesaj göndererek katılan Hayko Cepkin, mesajının sonunda da Yozgatspor’a başarı dileğinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir Yozgatspor taraftarı arkasında 66 numara ile Hayko Cepkin yazan Yozgatspor formasını Hayko Cepkin’e hediye etti. Cepkin ise aldığı forma hediyesinden duyduğu memnuniyetini dile getirirken Yozgatspor’a da şampiyonluk yolunda başarı dileğinde bulundu.
 

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