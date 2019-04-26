Hayırlı olsun ziyareti

30 Mart tarihinde yapılan mahalli idareler seçimi sonrasında Sorgun Belediye Başkanı seçilen Erkut Ekinci’ye makamında ziyaret eden Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer ile birlikte Antrenörler ve sporcular hayırlı olsun dileğinde bulundular. Yeni seçilen Belediye Başkanı Erkut Ekinci’ye başarı temennisinde bulunan Sorgun spor camiası yaptıkları faaliyetler ve elde ettikleri başarılar hakkında Ekinci’ye bilgi verdiler.
26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Son Güncelleme: 25.04.2019 16:48
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