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Hasan Tosun takımla çalışıyor

YOZGATSPOR’un devre arasında kadrosuna kattığı başarılı sağ bek oyuncusu Hasan Tosun Bolu’da devam eden TFF Üçüncü Ligine yükselme Play-Off müsabakaları için hazırlanan Yozgatspor’un antrenmanına katıldı.

Hasan Tosun takımla çalışıyor

YOZGATSPOR’un devre arasında kadrosuna kattığı başarılı sağ bek oyuncusu Hasan Tosun Bolu’da devam eden TFF Üçüncü Ligine yükselme Play-Off müsabakaları için hazırlanan Yozgatspor’un antrenmanına katıldı.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Hasan Tosun takımla çalışıyor

Takım ile birlikte çalışmalara katılan başarılı oyuncu Hasan Tosun, Akşehirspor ile oynanacak olan müsabakaya kadar kendisini tam manasıyla hazırlamaya çalışacak. Teknik direktör İbrahim Baş tarafından cumartesi gününe kadar antrenmanlarda gözlemlenecek olan başarılı oyuncu Hasan Tosun’un kendini toparlaması durumunda Pazar günü sahada olması bekleniyor.

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