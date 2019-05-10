Hasan Tosun takımla çalışıyor

Takım ile birlikte çalışmalara katılan başarılı oyuncu Hasan Tosun, Akşehirspor ile oynanacak olan müsabakaya kadar kendisini tam manasıyla hazırlamaya çalışacak. Teknik direktör İbrahim Baş tarafından cumartesi gününe kadar antrenmanlarda gözlemlenecek olan başarılı oyuncu Hasan Tosun’un kendini toparlaması durumunda Pazar günü sahada olması bekleniyor.
10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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