HAREKETTE BiZ DE VARIZ!

SORGUN Gençlik Derneği, Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde eş zamanlık olarak düzenlenen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında voleybol müsabakası düzenledi. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, günümüz de gençlerdeki hareketliliğin azaldığını, neredeyse sadece bilgisayarlar, cep telefonları ve teknolojik araçlar üzerinden oyunlara bağımlı kalındığının görüldüğüne dikkat çekti. Uğuz, ‘’Bu durum özellikle gençler açısından psikolojik olarak sıkıntı yaratmakla beraber fiziksel olarak da sağlıklarının bozulmasına neden olmaktadır’’ dedi. Dernek Başkanı Uğuz, sporun gençlerin sosyalleşmesine yardımcı olduğuna vurgu yaparak, ‘’Çünkü Spor insanlara kişisel ve sosyal bir kimlik kazandırmaktadır. Bir sosyalleştirme aracı olan spor, ayrıca insanları birleştirici özelliği sayesinde farklı düşüncelere sahip, cinsiyet ayrımı olmadan kalabalıkları bir araya getirebilmekte, gerilim ve çatışmanın sınırını aşarak insanlar ve toplumlar arasında iletişimin kurulmasını sağlamaktadır. Sporun birleştirici özelliği ile gençler arasında hoşgörü ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi ve gençlerin sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamaktadır’’ diye konuştu. Uğuz, derneğin kuruluşundan itibaren gençler için sporla ilgili çeşitli faaliyetler düzenlemekte olduklarını, çeşitli projelere imza attıklarını da kaydetti. Uğuz, ‘’Gençlerimiz için spor faaliyetleri düzenlemeye devam edeceğiz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün de bisiklet etkinliği düzenleyeceğiz’’ ifadelerini kullandı.