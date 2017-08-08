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Hakkı Tosun’a sürpriz!

Yozgatspor’un tecrübeli golcüsü Hakkı Tosun’un yeni yaşı İkbal Thermal Otel’de sürpriz bir şekilde kutlandı. 

Hakkı Tosun’a sürpriz!

Yozgatspor’un tecrübeli golcüsü Hakkı Tosun’un yeni yaşı İkbal Thermal Otel’de sürpriz bir şekilde kutlandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Hakkı Tosun’a sürpriz!

Hakkı Tosun’a düzenlenen sürpriz doğum günü, renkli görüntülere sahne oldu. Bu sezon büyük umutlarla transfer edilen 1987 doğumlu tecrübeli golcü Hakkı Tosun’un yeni yaşı İkbal Thermal Otel’de düzenlenen sürpriz bir doğum günü partisi ile kutlandı. Takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından organize edilen doğum günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. Otelde pasta kesildikten sonra hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular daha sonra Hakkı’ya yeni yaşında bol gollü sezon diledi. Teknik Direktör Memduh Fidan oyuncusuna hediyesini vererek kutladı. Yapılan kutlamanın ince bir davranış olduğunu vurgulayan Hakkı hep birlikte iyi bir sezon geçirip şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini söyledi.

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