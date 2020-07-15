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Hakemlerden vize alınmayacak

TÜRKİYE Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile Merkez Hakem Kurulu arasında yapılan görüşmeler soncunda yeni sezonda hakemlerden vize ücreti alınmayacağı bildirildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:19
Hakemlerden vize alınmayacak

Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, be sene tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Covit-19 virüsü nedeniyle bütün Amatör müsabakaların iptal edildiğini hatırlattı. Covit-19 sürecinde hiçbir müsabaka da görev almayan hakem camiası için Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ile Merkez Hakem Kurulu arasında bir görüşme yapıldığını anlatan Mete, ‘’Merkez Hakem Kurulu, 2020-21 Futbol Sezonu Hakem, Gözlemci ve Mentor klasmanlarının belirlenmesine yönelik sınavlarda hakemlerden vize ücreti alınmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden de duyurulan bu karar ile yeni sezonda görev yapacak olan İl Hakemi, İl Gözlemcisi ve İl Mentorlerinden vize ücreti alınmayacaktır’’ dedi.

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Hakemlerden Vize Alınmayacak
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