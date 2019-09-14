Hakemler hazır

Yozgat İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Selami Mete tarafından gerçekleştirilen antrenmanlarda hakemlere öncelikle müsabakalarda kondisyon sıkıntısı yaşamamaları için antrenmanlar yaptırılıyor. Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, sezon başı antrenmanların ardından haftada iki gün Bozok stadında, İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Selami Mete tarafından hakemlere antrenman verilmeye devam edileceğini söyledi. Yozgat’ta 90 civarında hakemin bulunduğunu dile getiren Alper, ‘’Hakem arkadaşımızın katılımı ile antrenmanlarımız gerçekleşiyor. Bu yaptırdığımız antrenmanların asıl amacı hakemlerimiz çıktıkları müsabakada sorun yaşamamaları içindir. Kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, Ankara’dan her ay Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem eğitmenleri görevlendiriliyor ve hakemlerimize gerekli hakemlik eğitimleri de veriliyor.’’