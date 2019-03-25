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Hakemi Geçemedik

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Ladik Belediyespor karşısında 2-0 geriye düştüğü müsabakada 2-2’yi yakalamasına karşılık son dakikalarda kalesinde gördüğü gol ile sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı.

Hakemi Geçemedik

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Ladik Belediyespor karşısında 2-0 geriye düştüğü müsabakada 2-2’yi yakalamasına karşılık son dakikalarda kalesinde gördüğü gol ile sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Hakemi Geçemedik

Ligin ilk yarısında tek puan kaybını yaşadığı Ladik Belediyespor’dan rövanşı alamayan kırmızı siyahlı ekip, şampiyonluk turunu bir sonraki haftaya bıraktı. Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan kırmızı siyahlı ekip  2-0 geriye düştüğü maçta 2-2’lik skoru yakalamasına rağmen son dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan puansız ayrıldı. Bozok Şehir Stadı’nda oldukça soğuk havada oynanan maçta konuk takım etkili oldu. Karşılaşmanın 11’inci dakikasında Ladik Belediyespor atağında Oğuzhan Yılmaz, Burak Altunay’ın müdahalesiyle yerde kalmasına hakem penaltı noktasını gösterdi. Selahattin Enes Kılıç penaltı atışını golle sonuçlandırdı. 0-1. Mücadelesinin 31. dakikasında gelişen Ladik Belediyespor atağında Selahattin Enes Kılıç’ın pasıyla topla buluşan Cihan Ak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Yozgatspor ikinci yarıya etkili başladı. Karşılaşmanın 69. dakikasında sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında, Murat Kürüm sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu. Ladik Belediyespor defansına çarpan top filelerle buluştu ve aradaki farkı bire indirdi. 1-2. 79. dakikada kazanılan korner atışını Burak Emre Kayan kullandı. Topa iyi yükselen Mert Özkan beraberliği getiren golü attı. 2-2. 89. dakikada Ladik Belediyespor’un kazandığı serbest atışı Gürkan Durmuş kullandı. Topla buluşan Kerem Aslan’ın vuruşu kaleci Gökhan Konur’dan döndü. Burak Altunay’a çarpan top ağlarla buluştu. 2-3. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyet ile 50 puanda kalırken, en yakın takipçileri Çarşambaspor ile Ünyespor haftayı üç puanla kapatınca aradaki puan farkı de 7’ye indi. Kırmızı siyahlı ekip bu mağlubiyet ile tur şansını bir sonraki haftaya bıraktı. 

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