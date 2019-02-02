Haftaya sahada

Yozgatspor kulüp masörü Tevfik Yeşilkaya, uzun bir sakatlık döneminin ardından Murat Kürüm’ün bu hafta başında Yozgat’a geldiğini ve düz koşular ile antrenmana başladığını söyledi. Başarılı oyuncunun hızla iyileşme kaydettiğini dile getiren Yeşilkaya, ‘’Şuanda takımdan ayrı düz koşu yapan Murat Kürüm arkadaşımız önümüzdeki günlerde takım ile birlikte antrenmanlara başlayacaktır. Üneyespor müsabakasına kadar Murat Kürüm’ün tam manasıyla hazır olacağını düşünüyoruz’’ dedi.

DÖNÜŞÜM GÜZEL OLACAK

Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Murat Kürüm ise, Ünyespor müsabakasına kadar tam manasıyla hazır olacağını o müsabakada teknik direktör İbrahim Baş’ın görev vermesi durumunda da sahada olacağını belirtti. Ünyespor müsabakasında görev alması durumunda sahalara ve Yozgatspor’a dönüşünün güzel olacağını vurgulayan Kürüm, Ünyespor müsabakasında sahada olmak istediğini ve güçlü rakipleri karışında alabilecekleri galibiyette kendisinin de payanın olacağına inandığını sözlerine ekledi.

