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GURURLANDIRDILAR

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta düzenlenen Kick-Boks turnuvasında şampiyonluk elde ederek Türkiye şampiyonasına katılan Yozgatlı Kick-Bokscüler elde ettikleri başarılar ile Yozgat’ın gururu oldular.

GURURLANDIRDILAR

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta düzenlenen Kick-Boks turnuvasında şampiyonluk elde ederek Türkiye şampiyonasına katılan Yozgatlı Kick-Bokscüler elde ettikleri başarılar ile Yozgat’ın gururu oldular.

11 Şubat 2020 Salı 03:05
GURURLANDIRDILAR

Okul Sporları kapsamında Antalya Manavgat’ta gerçekleştirilen Okullar arası Gençler Türkiye şampiyonasına, Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi’nden Betül Zararsız, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’nden Salih Koçsoy ve Bil Koleji’nden Buse Deniz Yozgat’ı temsilen katıldı. Çıktığı bütün turnuvalardan madalya ile dönen Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi’nden Betül Zararsız tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olurken, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi’nden Salih Koçsoy ve Bil Koleji’nden Buse Deniz ise üçüncülük ile yetindi. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız ve Kick-Boks il temsilcisi Yunus Avcı gözetiminde katıldıkları turnuvada Yozgat’ın gururu olan Yozgatlı sporcular turnuvaya da damga vurdular.

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GURURLANDIRDILAR
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