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Güreşçiler yarı finalde

ANALİG kapsamında Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Grekoromen Grup müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Yozgat ekibi yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Güreşçiler yarı finalde

ANALİG kapsamında Sivas’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Grekoromen Grup müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Yozgat ekibi yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Güreşçiler yarı finalde

Antrenörler Atilla Kirazlı ve Muharrem Açıkyürek gözetiminde Sivas’ta gerçekleştirilen Analig müsabakalarına 9 sporcu ile katılan Yozgat ekibi 15 takım ile karşılaştı. 7 sporcunun derece elde ettiği müsabakalar sonrasında takım halinde ilk beşe girmeyi başaran Yozgat ekibi 22-24 Mart tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında Yozgat’ı temsil erecekler. Hedefleri Türkiye finaline kalmak olan Yozgatlı güreşçiler 22 Mart tarihine kadar çok çalışıp istediklerini almak istiyorlar. 

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