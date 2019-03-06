Güreşçiler yarı finalde

Antrenörler Atilla Kirazlı ve Muharrem Açıkyürek gözetiminde Sivas’ta gerçekleştirilen Analig müsabakalarına 9 sporcu ile katılan Yozgat ekibi 15 takım ile karşılaştı. 7 sporcunun derece elde ettiği müsabakalar sonrasında takım halinde ilk beşe girmeyi başaran Yozgat ekibi 22-24 Mart tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında Yozgat’ı temsil erecekler. Hedefleri Türkiye finaline kalmak olan Yozgatlı güreşçiler 22 Mart tarihine kadar çok çalışıp istediklerini almak istiyorlar.
06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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