Güreşçiler yarı finalde

Antrenörler Atilla Kirazlı ve Muharrem Açıkyürek gözetiminde Sivas’ta gerçekleştirilen Analig müsabakalarına 9 sporcu ile katılan Yozgat ekibi 15 takım ile karşılaştı. 7 sporcunun derece elde ettiği müsabakalar sonrasında takım halinde ilk beşe girmeyi başaran Yozgat ekibi 22-24 Mart tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında Yozgat’ı temsil erecekler. Hedefleri Türkiye finaline kalmak olan Yozgatlı güreşçiler 22 Mart tarihine kadar çok çalışıp istediklerini almak istiyorlar.