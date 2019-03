Güreşçiler gururlandırdı

Karadavut, ‘’İlçemiz, Yangı Spor Kulübü Güreşçi evlatlarımız, Yozgat İlimizi başarıyla temsil ederek, Malatya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak bizleri gururlandırdılar. Evlatlarımızı tekrar tebrik ediyor her zaman, her konuda yanlarında olduğumuzu belirterek, başarılarının devamını diliyoruz. Ahlaki, Milli ve Manevi bir değere sahip, daha iyi şartlarda Güreşçi ve Sporcu yetiştirmek için İnşallah yeni dönemde Rabbim bu görevi Nasip ederse, her anlamda faaliyet gösterecek Spor kompleksi Projemizin Sözünü de buradan veriyoruz’’ dedi.