Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000

Güreş müsabakalarına devam

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Grekoromen sitil Güreş grup müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salon’unda devam ediyor.

Güreş müsabakalarına devam

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası Grekoromen sitil Güreş grup müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salon’unda devam ediyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Güreş müsabakalarına devam

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda genç güreşçiler birbirlerini yenebilmek için minderde kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarın oynanacak olan final müsabakaları sonrasında tamamlanacak olan turnuvaya 81 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası finallerine katılacağı müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Amatör kritik hafta
Amatör kritik hafta
SPORCU AiLE
SPORCU AiLE
Yıldızlar mücadelesi başladı
Yıldızlar mücadelesi başladı
Güreş müsabakaları başladı
Güreş müsabakaları başladı
Yozgat’tan kötü başlangıç
Yozgat’tan kötü başlangıç
Çekerekspor’un Müdür kaptanı
Çekerekspor’un Müdür kaptanı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim