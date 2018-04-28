Güreş müsabakalarına devam

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda genç güreşçiler birbirlerini yenebilmek için minderde kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarın oynanacak olan final müsabakaları sonrasında tamamlanacak olan turnuvaya 81 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı. Kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası finallerine katılacağı müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.
28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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