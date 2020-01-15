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Güreş il seçmeleri yapıldı

YOZGAT Güreş İl Temsilciliği tarafından Grekoromen sitil U15 ve yıldızlar kategorilerinde il seçmeleri yapıldı.

Güreş il seçmeleri yapıldı

YOZGAT Güreş İl Temsilciliği tarafından Grekoromen sitil U15 ve yıldızlar kategorilerinde il seçmeleri yapıldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 03:38
Güreş il seçmeleri yapıldı

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalara 200’ün üzerinde il genelinde sporcu katıldı. Müsabakalarda güreşçiler ilk iki sırayı alıp il karmasına seçilebilme adına minderde kıyasıya mücadele ettiler. Yapılan müsabakalar sonrasında U15’te Ebubekir Daşmedir, Hüseyin Enes Durusoy, Mert Kaan Yozgat, Ebutalip Polat, Doğan Koç, Kerem Savaş, Abdullah Emir Avcı, Osman Türkmen, Muharrem Üstüntaş, Buğra Efe Ünal, Doğukan Mete, Eren Karaca, Hasan Aslan, Saadettin Efe İcik. Ali Sefa Solmaz, Asım Efe Koç, Berat Zorlu, Bilal Şimşek, Aziz Akyüz ve Tolga Demirci il karmasına seçildi. Yıldızlarda Ebubekir Daşdemir, Hasan Uzun, Muhammed Bilal Şimşek, Berat Zorlu, Yasin Sarıaslan, Kemal Ege Keskin, Yalçın Kunduz, Recep Kaan Sarıoğlu, Berk Yılmaz, Samet Okur, Nurullah Şahin, Batuhan Çetin, Ali Durmuş Özbek, Samet Zorbaz, İbrahim Coşkun, Muhammed Samet Ergün ve Ahmet Eren Coşkun il karmasına seçildi. 

Anahtar Kelimeler:
Güreş Il Seçmeleri Yapıldı
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