Günde çift idman

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda şampiyonluk parolası ile sezona hazırlanan Yozgatspor, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Memduh Fidan nezaretinde çalışan kırmızı siyahlı futbolcular forma kapma mücadelesi veriyor.

MORAL ÜST DÜZEY

Ligde ilk maçını deplasmanda oynayacak olan temsilcimiz Yozgatspor’da oyuncuların ve teknik heyetin moralinin üst düzeyde olması dikkatlerden kaçmadı.

Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçını hafızalarından silen teknik heyet ve futbolcular, takımın asıl hedefi ve istikameti olan lig için kendini hazırlıyor.

Tecrübeli teknik adam Memduh Fidan, oyuncularının eksikliklerini kapatmak adına hırs ve istek ile lige hazırlandığını ve takımın moral-motivasyon noktasında iyi olduğunu belirtti.

Lige 24 Eylül’de deplasmanda oynayacağı 7 Mart Kadirlispor maçı ile girecek olan Yozgatspor’da futbolcuların hırsı dikkat çekiyor. Forma rekabeti yaşayan kırmızı siyahlılar da moraller üst düzeyde.

Yeni sezon oynadığı hazırlık maçlarında beğeni toplayan ancak Türkiye Kupası’ndaki Çorum Belediye maçında hayal kırıklığı yaşatan kırmızı siyahlılar da transfer için arayışlarda devam ediyor.

Çorum Belediye maçının ardından ağır eleştirilere maruz kalan kırmızı siyahlılar eksikleri kapatmak için de sıkı bir çalışma içerisinde girdi.

FORMA HAK EDENİN

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, sabırsızlıkla ligi beklediklerini belirterek, futbolcuların hırsından son derece memnun olduğunu söyledi. Hazırlık döneminin yorucu geçtiğini aktaran Fidan, bugün yaptıkları ağır idmanların meyvesini lig boyunca yemeye başlayacaklarını aktardı.

Ligin zorlu geçeceğinin altını çizen Fidan, çok çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “Herkes beklenti içerisinde. Bu yıl şampiyonluk arzulanıyor. Biz de şampiyonluk için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sorumluluk içerisinde hareket ederek, Yozgatspor’u hedefine ulaştıracağız. Zaman zaman kötü günlere gireceğiz. Bu günleri de hep birlikte aşacağız” dedi.

Lige iyi başlamanın takıma ve şehre olumlu yansıyacağına değinen Fidan, taraftarların, spor camiasının güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.