Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105113
ALTIN
190.330
DOLAR
4.5436
STERLİN
6.0244
EURO
5.2475

Gözyaşlarını tutamadılar

YOZGAT Çamlık Milli Park’ında okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Oryantring yıldızlar, minikler kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonası final grubu yarışmalarında çocuklar gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarını tutamadılar

YOZGAT Çamlık Milli Park’ında okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Oryantring yıldızlar, minikler kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonası final grubu yarışmalarında çocuklar gözyaşlarını tutamadı.

29 Mayıs 2018 Salı 07:00
103 Okunma
Gözyaşlarını tutamadılar

Ellerindeki haritalar ile ormana dağılan çocukların bir kısmı yönlerini kaybedip, hedeflerini bulamadıkları için, bazıları da finale geç gelmesinden dolayı göz yaşlarını tutamadılar. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OKUDUKLARINI SERGiLEDiLER
OKUDUKLARINI SERGiLEDiLER
Şampiyonlar belli oldu
Şampiyonlar belli oldu
Şefaatli de tamam
Şefaatli de tamam
KIZLAR iKiNCi LiG’DE
KIZLAR iKiNCi LiG’DE
Kızlara moral
Kızlara moral
Çamlıkta Oryantring heyecanı
Çamlıkta Oryantring heyecanı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim