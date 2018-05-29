Gözyaşlarını tutamadılar

Ellerindeki haritalar ile ormana dağılan çocukların bir kısmı yönlerini kaybedip, hedeflerini bulamadıkları için, bazıları da finale geç gelmesinden dolayı göz yaşlarını tutamadılar.
29 Mayıs 2018 Salı 07:00
103 Okunma
YOZGAT Çamlık Milli Park’ında okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Oryantring yıldızlar, minikler kızlar ve erkekler Türkiye Şampiyonası final grubu yarışmalarında çocuklar gözyaşlarını tutamadı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol