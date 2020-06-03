GERi SAYIM BAŞLADI

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TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un toplanma tarihi hafta sonuna kadar belli olacak.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:29
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Kırmızı siyahlı ekibin kulüp başkanı Kazım Arslan, korona virüs tedbirleri kapsamında liglere uzun bir ara verildiğini hatırlattı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin yeniden başlama tarihini 18 Temmuz olarak belirlediğini söyleyen Arslan, ‘’Liglerin aşlama tarihinin netlik kazanmasının ardından teknik ekip ve futbolcularımız ile ne zaman toplanmamız gerektiği yönünde görüş alış verişinde bulunuyoruz. Sürekli teknik ekip ve futbolcularımız ile irtibat halindeyiz. Toplanma tarihini tam olarak netleştirmedik ancak hafta sonuna kadar takımımızın programı netlik kazanacak. Toplanma tarihini 20 Haziran olarak düşünüyoruz ancak net kararımızı hafta sonuna kadar vermiş oluruz’’ dedi.

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