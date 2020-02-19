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Gerekeni sahada söyleyeceğiz

YOZGATSPORLU oyuncular Modafenspor ile oynayacakları müsabakaya tamamen odaklanmış durumdalar.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:59
Gerekeni sahada söyleyeceğiz

Önceki gün Modafenspor ile oynayacakları müsabaka için İstanbul’a giden ve iki gündür bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Yozgatsporlu oyuncular güçlü rakiplerini yenerek Yozgat’a döneceklerine inandıklarını söylediler. Bugün oynayacakları müsabaka öncesinde bir şey söylemeyeceklerini dile getiren kırmızı siyahlı oyuncular ‘’Bizler Modafenspor karşısında gerekeni sahada söyleyeceğiz. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek Yozgat’a döneceğiz. Bize güvenenlerin, bizleri destekleyen taraftarlarımızın bu desteklerini ve güvenlerini boşa çıkarmayacağız’’ dediler.

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Gerekeni Sahada Söyleyeceğiz
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