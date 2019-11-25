Gençlikspor derece yaptı

Gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat temsilcileri, takım halinde turnuvada 6’ıncı olarak birinci lige yükselme başarısını gösterdi.
25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
AFYON’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güreş Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden 6 sporcu çıktıkları müsabakalarda derce elde etmeyi başardı.
Gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat temsilcileri, takım halinde turnuvada 6’ıncı olarak birinci lige yükselme başarısını gösterdi.