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Gençlikspor derece yaptı

AFYON’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güreş Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden 6 sporcu çıktıkları müsabakalarda derce elde etmeyi başardı.

Gençlikspor derece yaptı

AFYON’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güreş Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden 6 sporcu çıktıkları müsabakalarda derce elde etmeyi başardı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Gençlikspor derece yaptı

Gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat temsilcileri, takım halinde turnuvada 6’ıncı olarak birinci lige yükselme başarısını gösterdi. 

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Gençlikspor Derece Yaptı
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