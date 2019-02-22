Gençlerin ayağına gidiyor

Gençliğin Adresine Yolculuk Projesi kapsamında Mobil Gençlik Merkezi oluşturuldu. Gençlerin ayağına giden mobil gençlik merkezinin ilk durağı ise Sorgun Karalık köyü oldu. Karalık Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki gençler ile bir araya gelen gençlik merkezi yetkilileri, oradaki gençler ile halat çekme, yüz boyama etkinliği gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını birlikte oynadılar. Gönüllü gençlerin ilgisi köy çocuklarını mutlu etti. Gençler ile köy köy okul okul dolaşmaya, ilçe ve köylerde yaşayan tüm gençleri mobil gençlik merkeziyle tanıştırmaya devam edilecek.