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Gençlerin ayağına gidiyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, gençlik merkezine gelme fırsatı bulamayan gençlerin yağına giderek hem gençlik merkezinin faaliyetlerini tanıtırken, hem de gençler ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparak onların dolu dolu bir gün geçirmelerine vesile oluyorlar.

Gençlerin ayağına gidiyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, gençlik merkezine gelme fırsatı bulamayan gençlerin yağına giderek hem gençlik merkezinin faaliyetlerini tanıtırken, hem de gençler ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparak onların dolu dolu bir gün geçirmelerine vesile oluyorlar.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Gençlerin ayağına gidiyor

Gençliğin Adresine Yolculuk Projesi kapsamında Mobil Gençlik Merkezi oluşturuldu. Gençlerin ayağına giden mobil gençlik merkezinin ilk durağı ise Sorgun Karalık köyü oldu. Karalık Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki gençler ile bir araya gelen gençlik merkezi yetkilileri, oradaki gençler ile halat çekme, yüz boyama etkinliği gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını birlikte oynadılar. Gönüllü gençlerin ilgisi köy çocuklarını mutlu etti. Gençler ile köy köy okul okul dolaşmaya, ilçe ve köylerde yaşayan tüm gençleri mobil gençlik merkeziyle tanıştırmaya devam edilecek. 

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