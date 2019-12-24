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Gençlerbirliği de garantiledi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği Play-Off’lara çıkmayı matematiksel olarak ta garantiledi.

Gençlerbirliği de garantiledi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği Play-Off’lara çıkmayı matematiksel olarak ta garantiledi.

24 Aralık 2019 Salı 04:04
Gençlerbirliği de garantiledi

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor geçtiğimiz hafta Play-Off’lara çıkmayı garantilerken, Divan Gençlerbirliği ise Boğazlıyan Şekerspor’u mağlup etmesinin ardından Play-Off’ları garantileyen ikinci takım oldu. Divanlı Gençlerbirliği Antrenörü Levent Anıl Sönmez, sezona Play-Off hedefi ile başladıklarını ve bu hafta aldıkları galibiyet ile ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off’ları garantilediklerini söyledi. Sezona Tuzkayaspor beraberliği ile başladıklarını hatırlatan Sönmez, ‘’Takımımız şuanda ligde çıktığı 11 müsabakanın 2’ini berabere bitirirken 9 müsabakadan ise galibiyet ile ayrıldı ve 29 puan toplayarak namağlup olarak Play-Off’lara çıkmayı garantiledik. Play-Off’ların çok daha zor geçeceğinin farkındayız. Bu nedenle şimdiden hazırlıklara başladık. Bizim asıl hedefimiz Play-Off müsabakalarını da zirvede tamamlayarak Sorgun Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi yükselme Play-Out müsabakası oynamak. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi.

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