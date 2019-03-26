Gençlerbirliği camiasının mutlu günü

Sedefler Düğün Salon’unda Hasan Nimet Eser çiftinin kızları Meryem Eser ile evliliğe ilk adımını atan Burak Kara’nın nişan törenine spor camiasından bir çok isimde katıldı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgatspor eski teknik direktörlerinden Feridun Dündar ve bir çok kulüp yöneticisinin katıldığı nişan töreninde evliliğe ilk adımı atan çiftin nişan yüzüklerini ise AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse taktı.