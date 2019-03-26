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Gençlerbirliği camiasının mutlu günü

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Divanlı Gençlerbirliği takımının başkanı Lütvi Kara’nın Oğlu Burak Kara evliliğe ilk adımını düzenlenen nişan töreli ile attı.

Gençlerbirliği camiasının mutlu günü

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Divanlı Gençlerbirliği takımının başkanı Lütvi Kara’nın Oğlu Burak Kara evliliğe ilk adımını düzenlenen nişan töreli ile attı.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Gençlerbirliği camiasının mutlu günü

Sedefler Düğün Salon’unda Hasan Nimet Eser çiftinin kızları Meryem Eser ile evliliğe ilk adımını atan Burak Kara’nın nişan törenine spor camiasından bir çok isimde katıldı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgatspor eski teknik direktörlerinden Feridun Dündar ve bir çok kulüp yöneticisinin katıldığı nişan töreninde evliliğe ilk adımı atan çiftin nişan yüzüklerini ise AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse taktı.

Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Camiasının Mutlu Günü
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