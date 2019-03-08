Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -7°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102283
ALTIN
225.750
DOLAR
5.4499
STERLİN
7.1449
EURO
6.1111

Gençlerbirliği boş durmuyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Divanlı Gençlerbirliği 23-24 Mart tarihlerinde başlayacak olan lig öncesinde transfer çalışmalarına yoğunluk verdi.

Gençlerbirliği boş durmuyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Divanlı Gençlerbirliği 23-24 Mart tarihlerinde başlayacak olan lig öncesinde transfer çalışmalarına yoğunluk verdi.

08 Mart 2019 Cuma 00:00
32 Okunma
Gençlerbirliği boş durmuyor

Hedefini Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi olarak belirleyen Divanlı Gençlerbirliği takımı Yerköyspor’dan Hacı Mustafa Yarar’ı, Sorgun Gençlikspor’dan Mustafa Uyar’ı ve Çamlıkspor’dan Sinan Kısacık’ı renklerine bağladı. Antrenör Salih Yeşilkayalı ile de anlaşan Divanlı Gençlerbirliği, hedefini de şampiyonluk olarak belirledi. Uzun süredir özlemini duyduğu Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmek istediklerini dile getiren kulüp başkanı Lütvi Kara, bu sezon iyi bir kadro kurduklarını ve hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. SHÇEKspor, Bişekspor ve Saraykentspor takımlarının bulunduğu A grubunda mücadele edeceklerini hatırlatan Kara, ‘’Bu sene bu zorlu gruptan şampiyon olarak bir üst lige çıkacağımıza inanıyoruz. İyi bir teknik adam ve iyi bir kadro kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Ligin başlama tarihine kadar da takımımız tam manasıyla hazır olur’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun Gençlik lider
Sorgun Gençlik lider
SPOR TOTO SPONSOR OLDU
SPOR TOTO SPONSOR OLDU
Kastamonu hazırlıklarına devam
Kastamonu hazırlıklarına devam
Sorgun rakibe bileniyor
Sorgun rakibe bileniyor
Mobil Merkez uygulaması
Mobil Merkez uygulaması
Yenifakılı iddialı
Yenifakılı iddialı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim