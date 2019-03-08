Gençlerbirliği boş durmuyor

Hedefini Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi olarak belirleyen Divanlı Gençlerbirliği takımı Yerköyspor’dan Hacı Mustafa Yarar’ı, Sorgun Gençlikspor’dan Mustafa Uyar’ı ve Çamlıkspor’dan Sinan Kısacık’ı renklerine bağladı. Antrenör Salih Yeşilkayalı ile de anlaşan Divanlı Gençlerbirliği, hedefini de şampiyonluk olarak belirledi. Uzun süredir özlemini duyduğu Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükselmek istediklerini dile getiren kulüp başkanı Lütvi Kara, bu sezon iyi bir kadro kurduklarını ve hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. SHÇEKspor, Bişekspor ve Saraykentspor takımlarının bulunduğu A grubunda mücadele edeceklerini hatırlatan Kara, ‘’Bu sene bu zorlu gruptan şampiyon olarak bir üst lige çıkacağımıza inanıyoruz. İyi bir teknik adam ve iyi bir kadro kurduk. Çalışmalarımıza başladık. Ligin başlama tarihine kadar da takımımız tam manasıyla hazır olur’’ dedi.