Genç ve dinamik bir ekibiz

Sezon öncesinde kulüp yönetiminin kendilerine hedef olarak Süper Lig’i işaret ettiğini dile getiren Çelik, ‘’Hedefimize ulaşabilmek adına hem teknik ekip, hem de oyuncular olarak hazırladığımız program doğrultusunda büyük bir azim ile çalışmaktayız. Süper Lige ulaşmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstemek başarmanın yarısıdır diğer yarısını da, özveri ile çalışarak tamamlayarak Süper Lige yükseleceğimize olan inancım sonsuz. Takım içerisinde ki hava ve inanmışlık çok üst düzeyde’’ dedi.