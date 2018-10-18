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Genç ve dinamik bir ekibiz

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor da başarılı Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını kurdukları bu ekip ile de ligde dört müsabakada dört galibiyet alma başarısını elde ettiklerini söyledi.

Genç ve dinamik bir ekibiz

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor da başarılı Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını kurdukları bu ekip ile de ligde dört müsabakada dört galibiyet alma başarısını elde ettiklerini söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Genç ve dinamik bir ekibiz

Sezon öncesinde kulüp yönetiminin kendilerine hedef olarak Süper Lig’i işaret ettiğini dile getiren Çelik, ‘’Hedefimize ulaşabilmek adına hem teknik ekip, hem de oyuncular olarak hazırladığımız program doğrultusunda büyük bir azim ile çalışmaktayız. Süper Lige ulaşmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İstemek başarmanın yarısıdır diğer yarısını da, özveri ile çalışarak tamamlayarak Süper Lige yükseleceğimize olan inancım sonsuz. Takım içerisinde ki hava ve inanmışlık çok üst düzeyde’’ dedi.

Son Güncelleme: 17.10.2018 17:25
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