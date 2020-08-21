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Geleceğin yıldızları yetişiyor

YOZGAT Belediyesi Bozokspor güreş takımı geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:39
Geleceğin yıldızları yetişiyor

Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş takımı alt yapısında yer alan sporcular Antrenörler Yusuf Köse ve Ahmet Özdemir gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yozgat’ı geçmişte olduğu gibi güreşin merkezi haline getirmeye çalışan Güreş Antrenörleri Yusuf Köse ve Ahmet Özdemir Yozgat Belediyesi’nin de desteklerini arkasına alarak yeni Rıza Kayaalpler yetiştirmek için var güçleri ile çalışıyorlar. Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş takımı Antrenörü Yusuf Köse, güreş takımlarının alt yapısında yer alan sporcuların pandemi süreci içerisinde antrenmansız kalmamaları için Bozok stadyumda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmasına devam ettiklerini söyledi. Pandemi süreci nedeniyle güreş müsabakalarının bir ileri tarihe ertelendiğini hatırlatan Köse, ‘’Bizde bu süreci antrenmansız geçirmemek için antrenmanları açık hava da haftanın 6 günü yapıyoruz. Uzun süre antrenman yapamayan sporcularımız eski formunu yakalaya bilsin diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizlere bu görevi layık gören ve her konuda desteğini eksik etmeyin Belediye Başkanımız Celal Köse ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederiz. Bizler Yozgat'ımıza yeni Rıza Kayaalpler yetişmek için bütün gayreti gösteriyoruz’’ dedi.  

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Geleceğin Yıldızları Yetişiyor
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