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Galibiyetle başladılar

SORGUN Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı, yılın ilk maçında deplasmanda Kuzey Yıldızı takımı ile oynadığı müsabakayı 49-30 kazandı.

Galibiyetle başladılar

SORGUN Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı, yılın ilk maçında deplasmanda Kuzey Yıldızı takımı ile oynadığı müsabakayı 49-30 kazandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Galibiyetle başladılar

Tekerlekli Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Ligi B Grubunda mücadele veren Sorgun temsilcisi müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Güçlü rakibini bulduğu basketler ile 49-30 yenmesini başaran Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu.
Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yeni yılın ilk müsabakasında galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Yeni yıla galibiyet ile moralli başlamak için Kuzeyyıldızı deplasmanına mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını hatırlatan Altınkuyu, ‘’Oyuncularımızın göstermiş olduğu üstün performans sayesinde istediğimizi aldık ve rakibimiz farklı bir skor ile yenmeyi başardık. Bundan sonraki müsabakalarda da rakiplerimizi yenerek bir seri yakalamak istiyoruz’’ dedi.

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