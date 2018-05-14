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Galatasaray'a oyuncu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un alt yapı oyuncuları Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray’ın altyapı seçmelerine katıldı.

Galatasaray'a oyuncu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un alt yapı oyuncuları Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray’ın altyapı seçmelerine katıldı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Galatasaray'a oyuncu

Yozgatspor altyapı oyuncuları Hasar Coruk, Osman Otan ve Yemenoğlu Bozokspor oyuncusu Emre Ertuğrul, hafta sonu Galatasaray’ın altyapı seçmelerine katıldılar. Üç oyuncu seçmelerde gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplarken, Galatasaray altyapı antrenörleri bu üç genci ilerleyen dönemlerde tekrar İstanbul’a davet edeceklerini söyledi. Yozgatspor altyapı Antrenörü Nihat Tinel, ikili ilişkilerini kullanarak Galatasaray’ın seçmelerine katılan U12 takımında yer alan üç oyuncu seçmelerin ardından tekrar Yozgat’a döndüler. Yozgatspor altyapı Antrenörü Nihat Tinel, Galatasaray ile olan iyi ilişkileri nedeniyle Yozgat’tan üç oyuncuyu Süper Lig lideri Galatasaray’ın altyapı seçmelerine götürdüğünü söyledi. Hasar Coruk, Osman Otan ve Emre Ertuğrul’un gösterdikleri performanstan dolayı çok beğeni topladığını dile getiren Tinel, ‘’Galatasaray altyapı Antrenörleri Yozgatlı bu gençleri gerçekten çok beğendi. İlerleyen dönemlerde tekrar bu üç oyuncumuzu davet edeceklerini bize söylediler’’ dedi. 
 

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