Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112876
ALTIN
296.278
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7463
EURO
6.6089

Futsal’da bozulmadıgelenek

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen Futsal İl Birinciliği müsabakasında son şampiyon Çözüm Koleji tüm rakiplerini geride bırakarak bu senenin de şampiyonu oldu.

Futsal’da bozulmadıgelenek

OKUL Sporları kapsamında gerçekleştirilen Futsal İl Birinciliği müsabakasında son şampiyon Çözüm Koleji tüm rakiplerini geride bırakarak bu senenin de şampiyonu oldu.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:50
Futsal’da bozulmadıgelenek

Bir çok güçlü rakibini yenerek finale kadar gelen Çözüm Koleji final müsabakasında Yozgat Lisesi ile karşı karşıya geldi. Rasim Kayhan Spor Salon’unda oynanan final müsabakasında rakibine şans tanımayan Yozgat Çözüm Koleji Yozgat Lisesi’ni 5-0 mağlup ederek bu sene de şampiyonluk turu atan taraf oldu. Müsabakalar sonrasında şampiyon takım kupa ve madalyasını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın elinde aldı. Türkiye Şampiyonası Grup eleme müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgat Çözüm Koleji bu sene grupları birinci olarak tamamlayıp bir üst tura çıkmak istiyor. 

Anahtar Kelimeler:
Futsal’da Gelenek Bozulmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞAMPiYONLAR MAKAMDA
ŞAMPiYONLAR MAKAMDA
Sorgun’da hazırlıklara devam
Sorgun’da hazırlıklara devam
Boğazlıyan Spor Salonu yenilendi
Boğazlıyan Spor Salonu yenilendi
5 madalya kazandılar
5 madalya kazandılar
Play-Off’a son bilet
Play-Off’a son bilet
Saraykent Yozgat ikincisi
Saraykent Yozgat ikincisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim