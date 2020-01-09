Futsal’da bozulmadıgelenek

Bir çok güçlü rakibini yenerek finale kadar gelen Çözüm Koleji final müsabakasında Yozgat Lisesi ile karşı karşıya geldi. Rasim Kayhan Spor Salon’unda oynanan final müsabakasında rakibine şans tanımayan Yozgat Çözüm Koleji Yozgat Lisesi’ni 5-0 mağlup ederek bu sene de şampiyonluk turu atan taraf oldu. Müsabakalar sonrasında şampiyon takım kupa ve madalyasını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın elinde aldı. Türkiye Şampiyonası Grup eleme müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgat Çözüm Koleji bu sene grupları birinci olarak tamamlayıp bir üst tura çıkmak istiyor.