Futsal turnuvası tamamlandı

Erkeklerde, Sorgun, kızlarda Kadışehri temsilcileri şampiyonluk turunu attı. Sorgun Spor Salonu’nda yapılan final karşılaşmasında Sorgun Mehmet Akif Ersoy ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nu 4-1 yenerek şampiyon oldu. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Yozgat birincisi ve ikincisinin Sorgun'dan çıkmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Tunçer, "Bir hafta süren turnuvaya Yozgat merkezden 5, Sorgun’dan 5, Kadışehri’nden 4, Sarıkaya’dan 6, Saraykent’ten 2 takım olmak üzere toplam 22 takım katıldı. Bölge müsabakalarında ilimizi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu temsil edecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Rasim Kayhan Spor Salonu’nda yapılan Yıldız Kızlar Futsal Müsabakasında ise Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu birinci oldu. Kaymakam Fikret Dağ, şampiyon takımı tebrik edip, bölge birinciliğinde başarı diledi.