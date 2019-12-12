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FUTBOLCULARA MORAL

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği oyuncularına Kulüp Başkanı Lütvi Kara tarafından moral yemeği verildi.

FUTBOLCULARA MORAL

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu B Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği oyuncularına Kulüp Başkanı Lütvi Kara tarafından moral yemeği verildi.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
FUTBOLCULARA MORAL

Grupta namağlup lider olarak yoluna emin adımlarla devam eden Divanlı Gençlerbirliği de Kulüp Başkanı Lütvi Kara, oyuncularına kulüp binasında kıymalı ikramında bulundu. Kara, sezona Play-Off hedefi ile başladıklarını bu hedef doğrultusunda da yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Hedeflerine emin adımlarla ilerleyen takımlarını bu noktaya getiren oyuncularına her hafta ufak tefek jestler yapmaya gayret gösterdiğini dile getiren Kara, ‘’Futbolcularımızın moralinin yüksek olması bizim için önemli. Bu futbolcularımız ile Play-Off müsabakalarını oynayacağız ve Allah izin verirse orada da şampiyon olacağız. Bu nedenle futbolcularımızın her zaman iyi durumda olmaları gerekiyor. Hem teknik taktik ve kondisyon açısında iyi olmaları gerekiyor hem de moral ve motivasyonları iyi durumda olması gerekiyor. Sağ olsun Antrenörümüz Anıl hoca takımımızın kondisyon, teknik, taktik konusunda çok iyi hazırlıyor. Onların morallerini ve motivasyonlarını da üst düzeyde tutmaya çalışıyor. Biz de yönetim olarak karınca kararınca onlara küçük jestler ile katkıda bulunmaya çalışıyoruz’’ dedi.

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