-FUTBOLCULARA MORAL

ASKF binasında gerçekleştirilen programa Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Teknik Direktör Aydın Yavuz, yardımcı Antrenörler ve futbolcular katıldı. ASFK Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Kara ve eski hakemlerden Serhat Alper moral gecesinde çiğ köfte yoğurdu. Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu üyeleri sevilen parçaları seslendirdiler. Canlı müzik eşliğinde oyunlar oynayan kırmızı siyahlı futbolcular bir nebzede olsa stresten uzaklaştılar. ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’a moral gecesi düzenlemek ve bir arada bulunmak için program düzenlediklerini söyledi. Yozgatspor’un ligde kritik bir dönemden geçtiğini aktaran Bektaş, yoğun geçen maç atmosferinden takımın uzaklaşmasını istediklerini ifade etti. Kendilerinin sporun bir parçası olduklarının altını çizen Bektaş, ‘’Elde edilecek başarıda başarısızlıkta herkesin payı bulunuyor. ASKF olarak Yozgatspor’umuzun yanındayız, destekçisiyiz. Takıma moral vermek için eğlence programı düzenledik. ASKF binamız her zaman açık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız şehre indiklerinde binamızdan yararlanabilirler. Kapımız her zaman açık” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu tür organizasyonların birlik beraberlik adına önemli olduğunun altını çizdi. Yozgatspor’un herkesin takımı olduğunu aktaran Arslan, takımın sahiplenilmesinin kendilerini memnun ettiğini vurguladı. Ligde şampiyonluğun favorisi Yozgatspor olduğunu kaydeden Arslan, “Aksaray maçında kötü futbol sergileyerek mağlup olduk. Ligde ilk kez bu kadar kötü oynadık. Rakibimizin iyi oynadığından değil, bizim kötü olmamızdan dolayı puan kaybettik. Aksaray maçının ardından Kilis karşılaşmasında da sıkıntılı anlar yaşadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Belen ve Kayseri Şeker maçlarını kazanarak, ikinci yarı için gerekli planlamaları yapacağız” diye konuştu.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ise ASKF Başkanı Hakan Bektaş ve yönetimine teşekkür ederek, bu tür programların takıma olumlu hava kattığını dile getirdi. Teknik heyet ve futbolcuların lig atmosferinden kısa süreli de olsa uzaklaşmasını arzu ettiklerini vurgulayan Akgün, programın amacına ulaştığını sözlerine ekledi.