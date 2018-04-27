Futbol Yarı Finalleri başlıyor

Yozgat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan okullar arası Yıldız kız ve erkekler futbol yarı final müsabakalarına 8 erkek 8 kız takımı olmak üzere toplam 16 ekip mücadele edecek. Bozok stadı iç ve dış sahasında gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. İki grup halinde yapılacak olan müsabakalarda kendi gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme yapacak. Çapraz eşleşme sonucunda galip gelen iki takım ise Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak. Bu gün başlayacak olan Yıldız kız ve erkekler futbol yarı final müsabakalarına erkeklerde Eskişehir, KKTC, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Samsun, Kayseri illeri katılırken, kızlarda ise İzmir, Adana, Denizli, İstanbul, Tokat, Afyonkarahisar, Konya ve Bolu takımları katılacak.