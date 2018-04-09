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FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, ligin son haftasında deplasmanda Kayseri Şekerspor’u yine yenemedi.

FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, ligin son haftasında deplasmanda Kayseri Şekerspor’u yine yenemedi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK

Kırmızı siyahlı ekip, maça çıkmadan havlu attı. 'Formalite' olarak görülen maçta 90 dakika boyunca zevksiz bir mücadele verildi. Kayseri Şekerspor karşısında maça  hızlı başlayan Yozgatspor birinci dakikada Mustafa Tarhan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 önce geçti. Rakip kalede skoru arttırmak için yüklenen Yozgatspor, aradığı golü bulamayınca Kayseri Şekerspor durumu attığı golle 1-1’e getirdi. Müsabakanın ilk yarısı da bu skor ile tamamlandı. İkinci yarıda da iki takımın gol çabaları sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 tamamlandı. Yozgatspor rakibi Kayseri Şekerspor’dan rövanşı alamazken aldığı bu skor ile Sorgun Belediyespor’un rakibi oldu.  Sezona şampiyonluk umudu ile başlayan Yozgatspor, sezon boyunca birkaç kez eline geçirdiği şansını iyi kullanamayarak şampiyonluk umutlarını azaltmıştı. Ligin son haftasında Kayseri Şekerspor’a konuk olan Yozgatspror, rakibini yenip Nevşehir ve Aksaray takımlarının da puan kaybetmesini bekleyecekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve ne Yozgatspor Kayseri Şerkerspor’dan üç puan alabildi ne de Nevşehir ve Aksaray takımları rakiplerine kaybetti. Yozgatspor aldığı bu sonuç ile Bölgesel Amatör Lig’de kalabilmek için Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor ile baraj maçı oynayacak. 

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