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Fırat Demir Yozgatspor’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, sağ bek mevkiinde oynayan Mehmet Fırat Demir ile el sıkıştı.

Fırat Demir Yozgatspor’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor, sağ bek mevkiinde oynayan Mehmet Fırat Demir ile el sıkıştı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Fırat Demir Yozgatspor’da

Bölgesel Amatör Lig, Üçüncü Lig, İkinci Lig ve Birinci Lig’de birçok takım forması giyen başarılı oyuncu, Yozgatspor’a başarılı olmak için geldiğini söyledi. Yozgat’a yabancı olmadığını dile getiren Demir, ‘’Daha Sorgun Belediyespor formasını da giydim. Yozgat’ı iyi biliyorum ve buraya başarılı olmak için geldim’’ dedi. Dün başlayan Yozgatspor’un birinci dönem kamp çalışmalarına Cumartesi günü dahil olacak olan başarılı oyuncu, imzayı Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın bürosunda attı. 

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