Finalistler belli oldu

Yozgat’ta üç gün süren müsabakalarda takımlar kendi gruplarında ilk iki sırayı alabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Kendi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Erkeklerde rakiplerini geride bırakan Bursa Özel Özlüce Doğa Anadolu Lisesi ile Antalya Özel Final Temel Lisesi, kızlarda ise Ankara Özel Ertan Arslan Tekyıldız Anadolu Lisesi ile Düzce Özel Kültür Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı. Yozgat’ta şampiyon olan bu dört takım 27 Şubat tarihinde Samsun’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde şampiyonluk için mücadele edecekler.