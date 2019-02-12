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Finalistler belli oldu

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genç erkek ve bayanlar basketbol yarı final müsabakalarında Türkiye Şampiyonası finallerine gidecek olan takımlar belli oldu.

Finalistler belli oldu

YOZGAT’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genç erkek ve bayanlar basketbol yarı final müsabakalarında Türkiye Şampiyonası finallerine gidecek olan takımlar belli oldu.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Finalistler belli oldu

Yozgat’ta üç gün süren müsabakalarda takımlar kendi gruplarında ilk iki sırayı alabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Kendi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Erkeklerde rakiplerini geride bırakan Bursa Özel Özlüce Doğa Anadolu Lisesi ile Antalya Özel Final Temel Lisesi, kızlarda ise Ankara Özel Ertan Arslan Tekyıldız Anadolu Lisesi ile Düzce Özel Kültür Anadolu Lisesi şampiyonluk turu attı. Yozgat’ta şampiyon olan bu dört takım 27 Şubat tarihinde Samsun’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde şampiyonluk için mücadele edecekler. 

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