FiLE’DEN DESTEK

File İnşaat sahibi Nihat Kayhan, kırmızı siyahlı ekibe katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Yozgatspor’a destek olmak Yozgatlıyım diyen herkesin yapması gereken bir görev. Bizde File İnşaat olarak takımımıza destek vermek adına böyle bir şey yapmak istedik. Yozgatspor’umuza destek olma gururunu yaşıyoruz. İnşallah takımımızda başarılı sonuçlar alarak bizleri gururlandıracaktır” ifadelerini kullandı. Sponsorluk anlaşması sonrası açıklama yapan Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’da verdikleri destekten dolayı Nihat Kayhan’a teşekkür ederek,” Futbol takımları tribünlerde ki desteğin yanı sıra maddi desteğe de ihtiyaç duyuyor. Şehrimizde bir çok iş adamımız olmasına rağmen yıllardır takımımıza sponsor boyutunda destek veren olmamıştı. File İnşaat yeni sezonda takımımıza destek olmak adına elini taşın altına koydu. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ediyoruz. Yozgatspor, ona destek veren tribünleri dolduran taraftarları ve destek vererek kendine güç katan iş adamlarımızla daha da iyi yerlere gelecek inşallah. İlimizde daha büyük birçok firma olmasına rağmen bu zamana kadar beklediğimiz desteği alamamıştık. Umarım bu sponsorluk diğer firmalarımıza da örnek olur ve şehrimizin takımına herkes sahip çıkar” dedi.