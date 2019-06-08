File Bekçisi Yozgat’tan

Çaykur Rizespor kalesinde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve bir çok takımın transfer listesinde bulunan 24 yaşındaki Yozgatlı Gökhan Akkan, futbol hayatına Sincan Belediyespor takımında başladı. Osmanlıspor, Ankaragücü takımlarının kalesini koruyan başarılı kaleci daha sonra Çaykur Rizespor’a transfer oldu. 2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor’un ikinci kalecisi olan Gökhan Akkan, Rize’de gösterdiği performans ile bir yıl içerisinde takımın as kalecisi olmayı başardı. 2016-2017 sezonunda Çayruz Rizespor’da kaptığı formasını kimseye kaptırmayan başarılı file bekçisi Gökhan Akar, gösterdiği performans ile de Milli Takıma kadar yükselmeyi başardı. Yozgat’ın Çekerek ilçesi doğumlu olan genç file bekçisi Yozgat’ın gururu olmaya devam ediyor.